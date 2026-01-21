Бастрыкин запросил доклад по делу о растерзанной собаками девочки из Курганской области

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов и лиц, на которых возложены вопросы своевременной организации отлова безнадзорных животных. Председателем СК России Бастрыкиным А. И. дано поручение руководителю следственного управления СК России по Курганской области Степанову С. В. представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела», — написано в tg-канале.