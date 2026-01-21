Бастрыкин запросил доклад по делу о растерзанной собаками девочки из Курганской области

Бастрыкин поручил доклад о нападении собак на девочку в Курганской области.
В центральный аппарат Следственного комитета РФ направят доклад о ходе расследования дела о нападении собак на девочку в Курганской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о предварительных итогах работы по уголовному делу. Об этом сообщается в tg-канале Следкома.
«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов и лиц, на которых возложены вопросы своевременной организации отлова безнадзорных животных. Председателем СК России Бастрыкиным А. И. дано поручение руководителю следственного управления СК России по Курганской области Степанову С. В. представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела», — написано в tg-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел 20 января в селе Садовое Кетовского округа. Согласно материалам дела, семилетняя девочка подверглась нападению безнадзорных собак и с травмами ноги была доставлена в областную детскую больницу Красного Креста.