Силовики задержали курганцев, устроивших фиктивные браки с участниками СВО. Инсайд

Курганские контрактники могли стать жертвой мошенников в городе Шумихе.
В городе Шумиха (Курганская область) силовики расследуют уголовное дело в отношении местных жителей. Граждан подозревают в заключении фиктивных браков, после чего мужья уходили в зону СВО, а супруги забирали их выплаты. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«В Шумихе силовые структуры провели задержания по делу о фиктивных браках и выплатах участникам СВО. В ближайшее время задержанных гражданам могут быть предъявлены обвинения», — рассказали источники.
По версии источников, в поле зрения силовиков попала местная семейная пара бизнесменов. Они якобы находили подставных жен для рабочих на своих объектах. Новых мужей уговаривали заключить контракты с Минобороны. Выплаты по картам получали новоявленные жены контрактников. В настоящее время информацию о возможных махинациях проверяют сотрудники правоохранительных органов.
Редакция обратилась за комментариями в правоохранительные органы. Ответ ожидаются.