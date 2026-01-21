Силовики задержали курганцев, устроивших фиктивные браки с участниками СВО. Инсайд

В городе Шумиха (Курганская область) силовики расследуют уголовное дело в отношении местных жителей. Граждан подозревают в заключении фиктивных браков, после чего мужья уходили в зону СВО, а супруги забирали их выплаты. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.