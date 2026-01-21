Житель Молдовы шесть лет шантажировал женщину в Италии интимными фото: За это время она перевела ему 34 тысячи евро и отдала машину

Мужчина 6 лет шантажировал девушку в Италии интимными фото и заставил купить ему Dacia Logan.
Прокуратура Кишинева сообщила о приговоре 34-летнему мужчине, признанному виновным в шантаже. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа.
По данным следствия, начиная с 2015 года, находясь в тюрьме, обвиняемый создал фальшивый профиль в соцсети и начал переписку с женщиной, предоставляя ложные данные о себе. Завоевав доверие, он вел с ней интимные переписки и убедил присылать фотографии и видео интимного характера.
С 2015 по 2021 год мужчина шантажировал женщину, требуя деньги за невыложение материалов в сеть. Женщина, находившаяся в Италии, перевела более 34 000 евро через 93 банковские операции на счета разных лиц по указанию обвиняемого.
В мае 2021 года после освобождения обвиняемый заставил женщину приобрести для него в кредит автомобиль Dacia Logan. Она оформила кредит и передала машину обвиняемому.
Во время следствия мужчина частично признал вину, однако на последние заседания суда не явился и был объявлен в розыск. До вступления приговора в законную силу он сохраняет презумпцию невиновности.
