Приставы начали арестовывать имущество Чубайса на миллиарды рублей

Началось исполнительное производство по аресту имущества Чубайса.

В отношении бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса возбуждено исполнительное производство по аресту имущества, пишут telegram-каналы. Ранее суд удовлетворил иск компании о взыскании почти 11,9 млрд рублей в связи с провалом инвестиционного проекта.

В реестре Федеральной службы судебных приставов появился исполнительный лист, предусматривающий взыскание на все предполагаемое имущество Анатолия Чубайса, отмечает telegram-канал Baza. Сумма требований составляет почти 11,9 млрд рублей. Конкретный перечень активов в открытых источниках не раскрывается.

Представители «Роснано» заявили, что добивались ареста из-за риска вывода активов за рубеж, поскольку, по их мнению, ответчик не заинтересован в сохранении имущества в России и мог продать его до окончания судебных разбирательств. Суд согласился с этими доводами и в декабре 2025 года постановил арестовать имущество и счета Чубайса.

Иск «Роснано» связан с провалом проекта по производству магниторезистивной памяти (Crocus). Компания потребовала компенсацию убытков, утверждая, что деньги были потрачены, но создание электронных плат так и не началось. Анатолий Чубайс находится за пределами России с марта 2022 года.

