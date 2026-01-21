Приставы начали арестовывать имущество Чубайса на миллиарды рублей

Представители «Роснано» заявили, что добивались ареста из-за риска вывода активов за рубеж, поскольку, по их мнению, ответчик не заинтересован в сохранении имущества в России и мог продать его до окончания судебных разбирательств. Суд согласился с этими доводами и в декабре 2025 года постановил арестовать имущество и счета Чубайса.