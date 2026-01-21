Белгородский губернатор Гладков заявил о напряжённой ситуации после атаки ВСУ

«Ситуация напряжённая. Мы стараемся постоянно анализировать, делать выводы и принимать решения, которые исправляют недочеты в нашей работе», — объяснил глава региона.
По его словам, в светлое время суток сапёры завершат разминирование и проверку территорий, куда попали вражеские ракеты. После этого восстановительные работы начнутся в полном объёме.
Глава региона отметил, что власти продолжают анализировать действия экстренных служб и устранять выявленные проблемы. В качестве примера он привёл ситуацию начала января, когда были зафиксированы сбои в работе службы 122. По итогам разбирательств были приняты меры для усиления системы реагирования.
Сейчас, по словам губернатора, при возникновении чрезвычайной ситуации в течение часа возможно развернуть до 290 операторов, способных принимать до 3,5 тысячи звонков в час. Это должно обеспечить оперативное информирование жителей и снизить риски для жизни и здоровья людей. Власти региона продолжают контролировать обстановку и призывают жителей сохранять спокойствие и следовать официальным рекомендациям.
Ранее стало известно, что в Белгородской области при ударе украинского беспилотника погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков.
