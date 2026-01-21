Ричмонд
Жителя ЯНАО осудили за финансирование экстремистской организации. Видео

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) осудили за финансирование экстремистской организации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Тюменской области.

ФСБ пресекла финансирование экстремистской организации.

«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Нового Уренгоя Шеянова А. М., осуществляющего финансирование экстремистской организации», — рассказали в ведомстве. Уголовное дело по статье 282.3 УК РФ расследовало следственное управление Следственного комитета по ЯНАО.

Новоуренгойский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор уже прошел апелляционную проверку и вступил в законную силу.