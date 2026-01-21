Солнце штурмует Землю: как метеозависимым пережить 22 января

Солнечный шторм на Земле продолжается.
20 января на Солнце произошел крупнейший радиационный шторм за последние десятки лет. На следующие сутки геомагнитная активность продолжилась. По прогнозам специалистов, 22 января ситуация останется нестабильной. Будет ли магнитная буря 22 января 2026 и что делать метеозависимым — в материале URA.RU.
Что происходило на Солнце 20−21 января.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 20 января на Солнце произошел мощный выброс протонов, который вызвал сильный радиационный шторм в окрестностях Земли. Пик активности пришелся на 22:15 по московскому времени, когда плотность протонов достигла рекордных 37 000 единиц pfu — это самое высокое значение, зарегистрированное в XXI веке. Для сравнения, предыдущий рекорд текущего 25-го солнечного цикла в октябре 2024 года составлял всего 1 800 pfu.
С точки зрения истории, шторм оказался сильнее бурь 2001 и 2003 годов, но чуть уступил крупнейшему событию с достоверными измерениями — 24 марта 1991 года, когда показатель достигал около 43 000 pfu.
К утру 21 января активность уже пошла на спад: плотность протонов снизилась до 200 pfu — все еще в 20 раз выше порога выдачи предупреждений (10 pfu). Магнитная буря достигла почти 6,7 балла, пик придется на период с 3:00 до 15:00 по московскому времени. К полуночи активность пойдет на спад, но колебания оставались в диапазоне 4−6,5 балла.
Прогноз магнитных бурь на 22 января 2026.
По данным специалистов, 22 января геомагнитная обстановка останется нестабильной, хотя серьезных бурь не ожидается. В утренние часы — примерно с 3:00 до 6:00 по московскому времени — возможен кратковременный подъем активности выше 4 баллов. В течение дня колебания будут держаться на уровне 3−4 баллов по 9-балльной шкале, что относится к зеленому уровню и считается относительно безопасным.
Однако практика последних дней показывает, что прогнозы могут меняться буквально за сутки, поэтому стоит следить за обновлениями. Вероятности распределяются так:
40% — возбужденная магнитосфера, 31% — возможна магнитная буря, 29% — спокойная геомагнитная обстановка.
Индекс Ap составит около 8, показатель солнечного излучения F10.7 — 175, что говорит о продолжении повышенной солнечной активности, хотя риск для большинства людей минимален.
22 января ситуация останется нестабильной: утром возможен кратковременный всплеск активности.
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге.
Москва — 754 мм рт. ст., Санкт-Петербург — 771 мм рт. ст.
Для Москвы это в пределах нормальной климатической нормы (обычно 748−752 мм рт. ст.), небольшое превышение не считается опасным. Для Санкт-Петербурга давление 771 мм рт. ст. также является нормой, так как город находится близко к морю, где атмосферное давление традиционно выше и колеблется в пределах 760−770 мм рт. ст.
Таким образом, на 22 января можно ожидать относительно стабильный день с умеренно повышенной геомагнитной активностью.
Прогноз магнитных бурь до конца января 2026.
Специалисты отмечают: прогнозы геомагнитной активности сейчас меняются буквально за сутки, поэтому следить за обновлениями нужно ежедневно. URA.RU публикует актуальный прогноз на оставшиеся дни января:
23 января — геомагнитная активность чуть возрастет, до 3,8−4 баллов, но по шкале 9 баллов это все еще зеленый уровень. Возможны кратковременные колебания, но серьезных бурь пока не ожидается.24 января — спад активности до 2 баллов, спокойный день, безопасный для метеозависимых.25 января — небольшой рост до 3 баллов, также зеленый уровень, бурь не прогнозируется.26−27 января — ожидаются магнитные бури силой до 5 баллов (уровень G1), это умеренная геомагнитная активность, которая может влиять на самочувствие чувствительных людей.28−30 января — геомагнитная активность снизится до 3 баллов, зеленый уровень, день в целом спокойный.31 января — последний день месяца будет с минимальной активностью, около 2 баллов, зеленый уровень.
Специалисты напоминают: даже при «зеленом» уровне активность Солнца остается высокой, поэтому метеозависимым стоит следить за самочувствием, избегать резких нагрузок и контролировать давление.
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Что такое магнитные бури.
Магнитные бури — это резкие колебания магнитного поля Земли, которые возникают из-за активности Солнца. Причиной становится либо вспышка на поверхности звезды, либо выброс корональной массы — огромного потока заряженных частиц, летящего к планете. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с ее магнитным полем, вызывая возмущения и усиление геомагнитной активности.
«Проще говоря, магнитная буря — это реакция магнитного щита Земли на космическую активность Солнца», — поясняют специалисты.
Иногда буря сопровождается полярными сияниями — разноцветными огнями на небе у полюсов. Магнитные бури бывают разной силы: от едва заметных до сильных, которые ученые классифицируют по шкале G1-G5.
Как магнитные бури влияют на здоровье.
Кардиолог Марина Орлова в беседе с URA.RU рассказала: «Влияние магнитных бурь — самая обсуждаемая тема в медицинской среде. Для здорового человека это почти незаметно, но для ослабленного организма становится серьезным стрессовым фактором».
Буря действует как стресс для нервной системы. Возможны головокружения, скачки давления, спазмы сосудов и нарушения сна. «Геомагнитная активность снижает уровень мелатонина — гормона, который регулирует биологические ритмы. Его недостаток провоцирует бессонницу, раздражительность и усиление стрессовой реакции организма», — поясняет Орлова.
Кроме того, магнитные возмущения могут замедлять кровоток в мелких сосудах и повышать риск тромбообразования.
Особое внимание следует уделять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Для пациентов с гипертонией и ишемической болезнью сердца магнитные бури особенно опасны. В этот период чаще случаются гипертонические кризы и приступы стенокардии», — отмечает эксперт. Риск повышен также у людей после инфаркта или инсульта, с аритмиями и нарушениями работы нервной системы. Пожилые люди находятся в группе повышенного риска из-за сопутствующих заболеваний.
Исследования в России, США и Европе показывают, что в первые 1−3 дня после начала бури число сердечно-сосудистых осложнений может увеличиваться на 10−20%, а в группе риска — еще выше. «Резкий спазм сосудов на фоне вязкой крови может привести к закупорке тромбом или разрыву сосудов», — добавила Орлова.
Что делать во время магнитной бури.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь, врач рекомендует:
Не паниковать, строго соблюдать назначенное лечение. Уменьшить физические нагрузки, перенести тяжелую работу и силовые тренировки на другой день. Больше гулять на свежем воздухе. Поддерживать питьевой режим — примерно 1,5 литра воды в день. Ограничить кофе, крепкий чай, энергетики, алкоголь и сигареты.
«Люди молодого и среднего возраста с активным образом жизни обычно не чувствуют влияния бурь. Спокойнее переживают этот период и те, кто не следит за прогнозами — здесь срабатывает эффект ноцебо: ожидание плохого самочувствия провоцирует его возникновение», — подчеркнула Орлова.