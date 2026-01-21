Солнце штурмует Землю: как метеозависимым пережить 22 января

23 января — геомагнитная активность чуть возрастет, до 3,8−4 баллов, но по шкале 9 баллов это все еще зеленый уровень. Возможны кратковременные колебания, но серьезных бурь пока не ожидается.24 января — спад активности до 2 баллов, спокойный день, безопасный для метеозависимых.25 января — небольшой рост до 3 баллов, также зеленый уровень, бурь не прогнозируется.26−27 января — ожидаются магнитные бури силой до 5 баллов (уровень G1), это умеренная геомагнитная активность, которая может влиять на самочувствие чувствительных людей.28−30 января — геомагнитная активность снизится до 3 баллов, зеленый уровень, день в целом спокойный.31 января — последний день месяца будет с минимальной активностью, около 2 баллов, зеленый уровень.