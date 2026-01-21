Пятнадцать мигрантов оказались в отделе полиции после рейда по Софийской овощебазе

В профилактическом рейде по проверке миграционного законодательства было задействовано более 150 сотрудников. Проверка документов коснулась 519 человек, из которых 363 оказались иностранными гражданами.
Часть работников попыталась скрыться с территории рынка, заметив прибытие полиции. Однако их попытка оказалась неудачной: маршруты отхода были зафиксированы с помощью полицейского квадрокоптера. В результате все беглецы были задержаны. По итогам рейда 15 иностранцев доставлены в отделы полиции для составления административных протоколов за нарушения режима пребывания в РФ.
Параллельно инспекторы ГИБДД проверили более 200 автомобилей, выявив ряд нарушений ПДД — от управления без прав до отсутствия страховки. Активную помощь в осмотре грузового и легкового транспорта оказали кинологи со служебными собаками. Как отмечают в правоохранительных органах, такие профилактические мероприятия в местах массового пребывания мигрантов проводятся на регулярной основе.