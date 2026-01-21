Пятнадцать мигрантов оказались в отделе полиции после рейда по Софийской овощебазе

Часть работников попыталась скрыться с территории рынка, заметив прибытие полиции. Однако их попытка оказалась неудачной: маршруты отхода были зафиксированы с помощью полицейского квадрокоптера. В результате все беглецы были задержаны. По итогам рейда 15 иностранцев доставлены в отделы полиции для составления административных протоколов за нарушения режима пребывания в РФ.