Российские альпинисты в Антарктиде спустились с вулкана Сидлей в штормовой лагерь

Российские альпинисты в Антарктиде спустились с вулкана Сидли в штормовой лагерь. Об этом в среду, 21 января, сообщил гид проекта «7 Вершин» Александр Дорожуков телеканалу РЕН ТВ.
По его словам, сейчас скалолазы находятся в безопасности: у них есть доступ к интернету и всему необходимому.
— Все хорошо, все спустились, сходили на гору. В тяжелых условиях, врать не буду, но все хорошо, — уточнил Дорожуков в беседе с телеканалом.
Ранее СМИ сообщили, что сильная вьюга не давала альпинистам двинуться с места на протяжении шести дней. Заложниками погодных условий оказались 12 туристов. Все они отправились в одно из самых суровых мест — на гору Сидли, которая представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров.
До этого в горах австрийского Зальцбурга сход двух лавин стал причиной гибели пяти лыжников. Несколько человек удалось спасти. Первая лавина сошла 17 января в районе Бад-Хофгастайн на высоте 2200 метров.