В Усть-Илимске психоактивные вещества нашли в квартире отца, убившего двух детей

Напомним, что Иркутская область остается регионом с непростой криминогенной обстановкой. 2025 год отметился множеством шокирующих преступлений, особенную тревогу вызывают убийства, связанные с несовершеннолетними. После трагедий в Байкальске и Шелехове все чаще встают вопросы об эффективности работы правоохранительной системы и мерах профилактики. Руководитель Следственного управления СК России по Иркутской области, генерал-майор юстиции Анатолий Ситников в эксклюзивном интервью рассказал том, как меняется характер преступности в Приангарье, о борьбе с коррупцией и должностными злоупотреблениями, расследовании резонансных происшествий, выявлении смычки криминальных и экстремистских групп с местами лишения свободы, а также о приоритетах в работе следователей. Беседа коснулась не только статистики преступлений, но и их корней — глава регионального СК указал на опасность криминальных субкультур среди молодежи и подчеркнул, что без участия семьи государство не сможет справиться и предотвратить жуткие преступления среди детей.