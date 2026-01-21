Ричмонд
В Усолье-Сибирском завели дело из-за холодных квартир в доме для переселенцев

Жители пожаловались на аномально низкую температуру в квартирах.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет и прокуратура Иркутской области отреагировали на сообщения в СМИ о невыносимых условиях проживания в доме на улице Стопани в Усолье-Сибирском. Жители пожаловались на аномально низкую температуру в квартирах, которая не соответствует нормативам.

— Выяснилось, что дом строился для переселения людей из аварийного жилья, — пояснили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура оценит, как соблюдалось законодательство при переселении и насколько качественно содержится общедомовое имущество. Вопрос возвращения тепла в квартиры жителей улицы Стопани находится на особом контроле.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье прокуратура оспорила договор дарения квартиры.