В Усолье-Сибирском завели дело из-за холодных квартир в доме для переселенцев

Следственный комитет и прокуратура Иркутской области отреагировали на сообщения в СМИ о невыносимых условиях проживания в доме на улице Стопани в Усолье-Сибирском. Жители пожаловались на аномально низкую температуру в квартирах, которая не соответствует нормативам.
— Выяснилось, что дом строился для переселения людей из аварийного жилья, — пояснили в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура оценит, как соблюдалось законодательство при переселении и насколько качественно содержится общедомовое имущество. Вопрос возвращения тепла в квартиры жителей улицы Стопани находится на особом контроле.
