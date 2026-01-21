В Усолье-Сибирском завели дело из-за холодных квартир в доме для переселенцев

Следственный комитет и прокуратура Иркутской области отреагировали на сообщения в СМИ о невыносимых условиях проживания в доме на улице Стопани в Усолье-Сибирском. Жители пожаловались на аномально низкую температуру в квартирах, которая не соответствует нормативам.