Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ташкента ночью загорелся BMW: что известно

Vaib.uz (Узбекистан. 21 января). В социальных сетях минувшей ночью начали активно распространяться видео с горящим автомобилем BMW прямо в центре Ташкента, на улице Навои. На опубликованных кадрах хорошо видно, что возгорание началось в моторном отсеке машины.

Источник: Vaib.Uz

В управлении по чрезвычайным ситуациям Ташкента рассказали, что сообщение о пожаре в автомобиле поступило 21 января в 00:51. Инцидент произошёл возле дома № 22 на улице Алишера Навои в Шайхантахурском районе столицы.

Спасательная техника прибыла на место уже в 00:54, а возгорание было полностью ликвидировано в 00:57. По данным спасательных служб, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. Возгорание могло произойти из-за технической неисправности автомобиля — короткого замыкания электропроводки или перегрева узлов в моторном отсеке. Окончательные выводы будут сделаны после проведения соответствующей проверки.