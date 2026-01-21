В центре Ташкента ночью загорелся BMW: что известно

В управлении по чрезвычайным ситуациям Ташкента рассказали, что сообщение о пожаре в автомобиле поступило 21 января в 00:51. Инцидент произошёл возле дома № 22 на улице Алишера Навои в Шайхантахурском районе столицы.
Спасательная техника прибыла на место уже в 00:54, а возгорание было полностью ликвидировано в 00:57. По данным спасательных служб, в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются причины пожара. Возгорание могло произойти из-за технической неисправности автомобиля — короткого замыкания электропроводки или перегрева узлов в моторном отсеке. Окончательные выводы будут сделаны после проведения соответствующей проверки.