ФСБ предотвратила теракт в полиции Уфы

Сотрудники ФСБ ликвидировали главаря преступной ячейки при задержании (архивное фото).
Сотрудники ФСБ в Уфе пресекли подготовку теракта в отделе полиции, который планировали совершить двое граждан одной из стран Центральной Азии, являвшиеся членами запрещенной террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в городе Уфе», — сообщили в ЦОС ФСБ, их слова передает РИА Новости. По данным ведомства, они попали в поле зрения силовиков после того, как начали собирать сведения об одном из отделов полиции, избранном в качестве цели, провели разведку, приобрели автоматическое оружие и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).
При задержании в Москве главарь группы оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Второй участник задержан, по месту их проживания изъяты составные части СВУ. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.