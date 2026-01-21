ФСБ предотвратила теракт в полиции Уфы

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в городе Уфе», — сообщили в ЦОС ФСБ, их слова передает РИА Новости. По данным ведомства, они попали в поле зрения силовиков после того, как начали собирать сведения об одном из отделов полиции, избранном в качестве цели, провели разведку, приобрели автоматическое оружие и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).