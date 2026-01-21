Москвича арестовали за убийство мужчины на северо-западе столицы

Подозреваемый совершил преступление 17 января. Тогда он был пьян и напал на знакомого. Он пять раз ударил его ножом. Раны оказались смертельны, мужчина скончался на месте. Силовики задержали фигуранта. Они выяснили, что москвич убил знакомого из личной неприязни. Злоумышленнику предъявили обвинение.