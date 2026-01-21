Москвича арестовали за убийство мужчины на северо-западе столицы

Столичный суд арестовал мужчину, который зарезал знакомого в квартире дома на улице Маршала Бирюзова. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемый совершил преступление 17 января. Тогда он был пьян и напал на знакомого. Он пять раз ударил его ножом. Раны оказались смертельны, мужчина скончался на месте. Силовики задержали фигуранта. Они выяснили, что москвич убил знакомого из личной неприязни. Злоумышленнику предъявили обвинение.
Ранее жительница столицы зарезала знакомого в квартире дома на западе Москвы. Женщина нанесла ему ножевое ранение. Мужчину доставили в больницу, где за его жизнь боролись врачи, но спасти не смогли. Подозреваемую задержали и заключили ее под стражу.