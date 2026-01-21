Ричмонд
В Европе призвали Зеленского пойти на уступки России

Президента Украины Владимира Зеленского призвали пойти на уступки для достижения мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Зеленский должен отказаться от идеи давления.

«Зеленскому необходимо понять, что он должен пойти на уступки России для достижения любой возможной сделки», — заявил Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, Киев настаивает на оказании военного давления, не обладая для этого достаточными возможностями.

Мема также подверг сомнению целесообразность вступления Украины в НАТО, заявив, что альянс «разрушается, и США планируют из него выйти». Он назвал «чистой чушью» слухи о возможном военном альянсе между ЕС и Украиной без участия Соединенных Штатов.

