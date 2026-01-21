Зеленский должен отказаться от идеи давления.
Президента Украины Владимира Зеленского призвали пойти на уступки для достижения мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Зеленскому необходимо понять, что он должен пойти на уступки России для достижения любой возможной сделки», — заявил Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, Киев настаивает на оказании военного давления, не обладая для этого достаточными возможностями.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше