В Волгограде экс-сотрудница пункта выдачи придумала схему кражи с возвратом

В Советском районе Волгограда полиция раскрыла хищение из пункта выдачи заказов маркетплейса, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону. Тревогу забила управляющая, которая обнаружила недостачу товаров на сумму свыше 22 тысяч рублей и обратилась к правоохранителям.
Оперативники быстро установили личность подозреваемой. Ей оказалась 19-летняя бывшая работница этого же пункта. Девушка во всем созналась и рассказала о своей хитрой схеме. Она заказывала для себя одежду и обувь. После получения посылок забирала их содержимое, а затем оформляла возврат, отправляя продавцам пустые коробки.
Все похищенные вещи, по словам задержанной, она уже успела продать неизвестному на одном из городских рынков.
Теперь в отношении предприимчивой волгоградки следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде.