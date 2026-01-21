В Волгограде экс-сотрудница пункта выдачи придумала схему кражи с возвратом

Оперативники быстро установили личность подозреваемой. Ей оказалась 19-летняя бывшая работница этого же пункта. Девушка во всем созналась и рассказала о своей хитрой схеме. Она заказывала для себя одежду и обувь. После получения посылок забирала их содержимое, а затем оформляла возврат, отправляя продавцам пустые коробки.