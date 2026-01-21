Ричмонд
Не продвигаются несколько дней: что случилось у застрявших российских альпинистов в Антарктиде

Альпинисты из РФ, застрявшие в Антарктиде, не продвигаются уже шесть дней.

Источник: Комсомольская правда

Российские альпинисты застряли на вулкане Сидли в Антарктиде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Из-за вьюги они не продвигаются уже несколько дней.

На высоте 1500 метров уже шестой день 12 российских альпинистов с гидами Артёмом Ростовцевым и Александром Дорожуковым не могут продолжить восхождение из-за сильной вьюги, говорится в сообщении от источника.

Кроме того, в Сети опубликовано видео с застрявшими российскими альпинистами. Самое главное, кадры подтверждают, что они живы.

Гора Сидли в Антарктиде — потухший вулкан высотой 4285 м. Ночью температура опускается до −42°C.

Ранее KP.RU сообщил, что пятеро российских альпинистов со среды не могут спуститься с горы в Непале. Это произошло в конце 2025 года. Спортсмены находились в жутких условиях: мороз минус 28 градусов, штормовой ветер. Силы альпинистов на исходе.