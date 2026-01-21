Не продвигаются несколько дней: что случилось у застрявших российских альпинистов в Антарктиде

Российские альпинисты застряли на вулкане Сидли в Антарктиде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Из-за вьюги они не продвигаются уже несколько дней.
На высоте 1500 метров уже шестой день 12 российских альпинистов с гидами Артёмом Ростовцевым и Александром Дорожуковым не могут продолжить восхождение из-за сильной вьюги, говорится в сообщении от источника.
Кроме того, в Сети опубликовано видео с застрявшими российскими альпинистами. Самое главное, кадры подтверждают, что они живы.
Гора Сидли в Антарктиде — потухший вулкан высотой 4285 м. Ночью температура опускается до −42°C.
