Не продвигаются несколько дней: что случилось у застрявших российских альпинистов в Антарктиде

Ранее KP.RU сообщил, что пятеро российских альпинистов со среды не могут спуститься с горы в Непале. Это произошло в конце 2025 года. Спортсмены находились в жутких условиях: мороз минус 28 градусов, штормовой ветер. Силы альпинистов на исходе.