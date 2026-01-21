СК прокомментировал слухи о принадлежности к секте Сергея Усольцева, пропавшего с семьей в тайге Красноярского края

Об этом ТАСС сообщили в региональном СК.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что мужчина якобы являлся членом одной из религиозных общин. Но следователи это не подтвердили.
«Исходя из собранных по уголовному делу доказательств, нет никаких сведений о том, что Усольцев состоял в какой-либо секте», — заявили в СК.
Напомним, ранее было установлено, что 27 сентября 2025 года 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина вместе с 5-летней дочерью приехали на автомобиле из Железногорска в поселок Кутурчин, чтобы отправиться в пеший поход в составе туристической группы в направлении Кутурчинского белогорья. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды группа не собралась, но 28 сентября в полдень семья Усольцевых выдвинулась в путь самостоятельно, сообщив сотруднику базы свой маршрут — до горы Буратинка и обратно. 28 сентября на подходе к горе их видели женщины-туристки. 29 сентября взрослому сыну Ирины Усольцевой написала ее коллега и сообщила о том, что та не вышла на работу и что семья собиралась на отдых в Партизанский район. 30 сентября молодой человек обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Масштабные поиски семьи шли долгое время сложных погодных условиях и на максимуме возможностей оперативных служб и волонтеров, в середине октября из активная фаза была завершена. В ноябре они возобновлялись, но результатов так и не дали.
В соцсетях и СМИ высказывались различные конспирологические предположения о загадочном исчезновении семьи, в том числе, что они могли сбежать в другую страну. Но правоохранители и волонтеры-поисковики считают основной версией случившегося несчастный случай, связанный с резким изменением погодных условий в горах.