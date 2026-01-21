Жители аварийного дома в Усолье живут при +10°С: следствие возбудило уголовное дело

Согласно сообщению в СМИ, в прошлом году жители дома № 9 должны были переехать в девятиэтажную новостройку. Однако строительство не было завершено, и усольчане продолжают жить в двухэтажном деревянном доме, признанном аварийным ещё в 2013 году. По словам жильцов, с наступлением морозов температура в квартирах не превышает +10°С, создавая крайне неблагоприятные условия для проживания.