Жители аварийного дома в Усолье живут при +10°С: следствие возбудило уголовное дело

IrkutskMedia, 21 января. В Усолье-Сибирском возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жильцов дома № 9 на улице Стопани. Во время мониторинга средств массовой информации и социальных сетей была выявлена публикация, в которой сообщается, что местные жители живут в ненадлежащих условиях в связи низкими температурами в квартирах, сообщают пресс-службы прокуратуры по региону и СУ СКР по Иркутской области.
Согласно сообщению в СМИ, в прошлом году жители дома № 9 должны были переехать в девятиэтажную новостройку. Однако строительство не было завершено, и усольчане продолжают жить в двухэтажном деревянном доме, признанном аварийным ещё в 2013 году. По словам жильцов, с наступлением морозов температура в квартирах не превышает +10°С, создавая крайне неблагоприятные условия для проживания.
Следственным отделом по факту снижения температурных показателей в жилом доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи проводят необходимые действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают законность принятых решений.
Прокуратура проведет проверку и проконтролирует ход расследования уголовного дела. Ведомство также даст оценку исполнению законодательства о переселении граждан из аварийного жилья и содержанию общего имущества дома, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопросы восстановления прав жителей находятся на контроле.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Усть-Куте. В информационный центр СК РФ поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома в переулке Березовом.