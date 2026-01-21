Тюменка «слила» персональные данные абонента оператора связи

Обвиняемая работала в офисе продаж сотового оператора.
Работница офиса продаж оператора сотовой связи передала третьи лицам персональные данные клиента. Об это в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Обвиняемая по просьбе знакомого, используя рабочий компьютер, в отсутствие на то законных оснований получила доступ к персональным данным клиента компании. Данные она передала путем фотографирования», — говорится в сообщении.
Сообщается, что обвинительное заключение утверждено. Рассмотрением дела займется Центральный районный суд Тюмени.