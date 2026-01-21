Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оштрафовал мужчину, разбившего доску Политковской в Москве

Тверской районный суд Москвы оштрафовал мужчину, разбившего мемориальную доску журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Московский суд назначил штраф за уничтожение мемориальной доски журналистке Политковской.

Тверской районный суд Москвы оштрафовал мужчину, разбившего мемориальную доску журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Филиппова признали виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Ему назначили штраф 1 тысячу руб.», — говорится в сообщении. Сообщение суда передает РБК.

Инцидент с повреждением памятного знака произошел 18 января на доме, где жила и была убита журналистка. Редакция «Новой газеты» и родственники Политковской потребовали возбудить уголовное дело по данному факту.

На следующий день после происшествия на здании установили временную памятную табличку. Ранее о повреждении постоянной мемориальной доски сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин.