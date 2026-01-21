Суд оштрафовал мужчину, разбившего доску Политковской в Москве

Московский суд назначил штраф за уничтожение мемориальной доски журналистке Политковской.
Тверской районный суд Москвы оштрафовал мужчину, разбившего мемориальную доску журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Филиппова признали виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Ему назначили штраф 1 тысячу руб.», — говорится в сообщении. Сообщение суда передает РБК.
Инцидент с повреждением памятного знака произошел 18 января на доме, где жила и была убита журналистка. Редакция «Новой газеты» и родственники Политковской потребовали возбудить уголовное дело по данному факту.
На следующий день после происшествия на здании установили временную памятную табличку. Ранее о повреждении постоянной мемориальной доски сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин.