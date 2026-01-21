ФСБ предотвратила теракт в Уфе, один террорист ликвидирован

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку теракта в одном из отделов полиции Уфы. Нападение планировали двое граждан одной из стран Центральной Азии, входивших в запрещенную в России международную террористическую организацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.