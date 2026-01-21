Ричмонд
ФСБ предотвратила теракт в Уфе, один террорист ликвидирован

ФСБ предотвратила вооруженное нападение на отдел полиции в Уфе. Двое участников террористической ячейки подготовили оружие и самодельную бомбу. Главарь группы при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку теракта в одном из отделов полиции Уфы. Нападение планировали двое граждан одной из стран Центральной Азии, входивших в запрещенную в России международную террористическую организацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован ответным огнем. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения пострадавших нет. Сообщника боевика удалось взять живым, сейчас с ним проводят следственные действия.

Злоумышленники заранее выбрали объект для атаки и разведали местность. До задержания они успели приобрести автоматическое оружие и приступить к сборке самодельного взрывного устройства.

Спецоперация проходила в Москве и Башкортостане. При обысках по месту проживания фигурантов оперативники обнаружили и изъяли части готовой бомбы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации.