После нападения собаки на ребенка в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел 16 января на территории одного из коттеджных поселков. Дети катались на горке, когда на них набросились собаки. Двое малышей смогли убежать. Собаки покусали четырехлетнего мальчика, в результате нападения его здоровью был причинен тяжкий вред. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доложить ему о ходе расследования.