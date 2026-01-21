После нападения собаки на ребенка в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Раменском районе Московской области собаки напали на малолетнего ребенка. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе СК России.
— По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 16 января на территории одного из коттеджных поселков. Дети катались на горке, когда на них набросились собаки. Двое малышей смогли убежать. Собаки покусали четырехлетнего мальчика, в результате нападения его здоровью был причинен тяжкий вред. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доложить ему о ходе расследования.
В октябре прошлого года собака породы аляскинский маламут набросилась на грудного ребенка в поселке Трехгорка и загрызла его насмерть. После этого СК возбудил уголовное дело. Ситуацией заинтересовалась детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Она выразила мнение, что маламута надо усыпить.