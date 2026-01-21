Дочь депутата зарегистрировала 400 патентов и отсудила 766 млн рублей

Кроме того, Богуславская засудила французскую марку Naos Lighthouse. Ей удалось доказать в суде, что чужой бренд якобы напоминает её знак AOS, а значит покупатели могут обмануться при выборе товара в магазине. Известно, что первый патент был зарегистрирован на имя Карины в 1995 году — ей тогда было всего 4 года, речь идёт о марке Sorti. Сейчас женщина самостоятельно становится правообладателем, оформление патентов в среднем обходится ей в 20 тысяч рублей.