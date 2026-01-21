Дочь депутата зарегистрировала 400 патентов и отсудила 766 млн рублей

Часть патентов дочери Богуславского относится к продуктам компании «Нэфис Косметикс». Например, знак «Я люблю свою семью». Точно такую же надпись использовал на упаковке нижегородский производитель бытовой химии Synergetic. Лишь вместо слова «люблю» фирма ставила сердечко, однако суд всё равно признал это хищением чужого бренда и взыскал штраф с компании.
Кроме того, Богуславская засудила французскую марку Naos Lighthouse. Ей удалось доказать в суде, что чужой бренд якобы напоминает её знак AOS, а значит покупатели могут обмануться при выборе товара в магазине. Известно, что первый патент был зарегистрирован на имя Карины в 1995 году — ей тогда было всего 4 года, речь идёт о марке Sorti. Сейчас женщина самостоятельно становится правообладателем, оформление патентов в среднем обходится ей в 20 тысяч рублей.
Ранее Life.ru рассказывал о «патентном тролле» из Уфы, который зарегистрировал слово «удача» и начал судиться с крупным брендом. Разбирательство длилось четыре месяца. Суд встал на сторону компании, отметив различия в шрифтах и цветах на этикетках истца и ответчика.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.