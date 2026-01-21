Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей

В дежурную часть полиции обратились 15 человек, это жители Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Краснодарского края. Они заявили, что стали жертвами обмана при заказах на изготовление мебели.
Установлено, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея опыт в изготовлении мебели, предлагала своим клиентам качественную мебель по привлекательной цене. Готовые изделия заказчики должны были получать в сроки от трех до шести месяцев.
«Когда бизнесвумен взятые на себя обязательства не выполнила, а клиентам стало известно, что начата процедура банкротства предприятия, они обратились в полицию», — говорится в сообщении.
В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей, отметили в пресс-службе. По данным фактам проводится проверка. В действиях коммерсантки усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».
