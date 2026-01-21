Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по заявлениям 15 заказчиков мебели из разных регионов России, которым причинен ущерб свыше 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

В дежурную часть полиции обратились 15 человек, это жители Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Краснодарского края. Они заявили, что стали жертвами обмана при заказах на изготовление мебели.

Установлено, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея опыт в изготовлении мебели, предлагала своим клиентам качественную мебель по привлекательной цене. Готовые изделия заказчики должны были получать в сроки от трех до шести месяцев.

«Когда бизнесвумен взятые на себя обязательства не выполнила, а клиентам стало известно, что начата процедура банкротства предприятия, они обратились в полицию», — говорится в сообщении.

В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей, отметили в пресс-службе. По данным фактам проводится проверка. В действиях коммерсантки усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что «мастер по ремонту» из Краснодара пять лет обманывал заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и не начал.