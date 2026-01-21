Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Суд оставил без изменения приговор жителю Крыма, который собирал данные об армии РФ через уличные видеокамеры и передавал информацию украинской разведке. Мужчина проведет в колонии строгого режима 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда России.

Источник: РИА "Новости"

«Жалобу на приговор жителя Крыма рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам. Верховный суд России оставил приговор без изменения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что житель Крыма посредством установки уличных видеокамер собирал и передавал сотруднику главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники Вооруженных сил Российской Федерации.

«Суд признал мужчину виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде семнадцати лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.