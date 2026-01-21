Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева

«Жалобу на приговор жителя Крыма рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам. Верховный суд России оставил приговор без изменения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что житель Крыма посредством установки уличных видеокамер собирал и передавал сотруднику главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники Вооруженных сил Российской Федерации.
«Суд признал мужчину виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде семнадцати лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.