Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Суд оставил без изменения приговор жителю Крыма, который собирал данные об армии РФ через уличные видеокамеры и передавал информацию украинской разведке. Мужчина проведет в колонии строгого режима 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда России.