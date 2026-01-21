В Красноярском крае задержан экс-глава Большеулуйского района по подозрению в получении взятки

Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по краю.
По версии следствия, в апреле 2022 года между администрацией Большеулуйского района и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на сумму более 32,7 млн рублей на выполнение благоустройства общественной территории в селе Большой Улуй. Контроль за выполнением работ осуществляло Управление капитального строительства.
«Работы по контракту не были выполнены в установленный срок, о чем стало известно главе администрации. С целью извлечения материальной выгоды в октябре 2022 года он предложил подрядчику выполнить ремонт кровли его дома, взамен пообещав подписание отчетных документов без фактической приемки выполненных работ, на что предприниматель согласился. Подрядчик приобрел строительные материалы, которые через руководителя управления капитального строительства передал в качестве взятки главе района, а также выполнил ремонт кровли дома, общей стоимостью более 500 тысяч рублей. На основании подписанных главой отчетных документов была произведена оплата подрядчику в полном объеме», — уточнили в краевом Следкоме.
По материалам, собранными полицейскими, возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки), п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Подозреваемые задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По месту их жительства и работы проведены обыски, в ходе которых изъято более 1 млн рублей. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.
В пресс-службе прокуратуры края добавили, что задержанный экс-глава района является депутатом Ачинского окружного Совета.
«Ранее прокуратура подала иск в Арбитражный суд края, доказав дробление контракта. Суд признал сделки недействительными и взыскал с подрядчика 3,5 млн руб. в бюджет. Расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении подрядчика продолжается. Исполнение решение Арбитражного суда края и расследования на контроле прокуратуры», — отметили в прокуратуре.