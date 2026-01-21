В Красноярском крае задержан экс-глава Большеулуйского района по подозрению в получении взятки

«Работы по контракту не были выполнены в установленный срок, о чем стало известно главе администрации. С целью извлечения материальной выгоды в октябре 2022 года он предложил подрядчику выполнить ремонт кровли его дома, взамен пообещав подписание отчетных документов без фактической приемки выполненных работ, на что предприниматель согласился. Подрядчик приобрел строительные материалы, которые через руководителя управления капитального строительства передал в качестве взятки главе района, а также выполнил ремонт кровли дома, общей стоимостью более 500 тысяч рублей. На основании подписанных главой отчетных документов была произведена оплата подрядчику в полном объеме», — уточнили в краевом Следкоме.