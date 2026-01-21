Ричмонд
«Выжил только один ребенок»: после рождения третьего ребенка мать решилась на преступление

В Иркутске мать подозревается в убийстве детей на фоне послеродовой депрессии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске расследуют обстоятельства шокирующего преступления, которое произошло 28 декабря 2025 года. В квартире на улице Баумана были обнаружены тела двух братьев — трех и пяти лет с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревают мать детей. Тогда ее задержали и допросили.

— Соседи и правоохранители характеризуют семью как благополучную. Оба родителя работают, ранее на учете в органах по делам несовершеннолетних не состояли и в поле зрения полиции не попадали, — пояснили в СУ СКР по Иркутской области.

В семье недавно родился третий ребенок, который остался жив. Как сообщили следователи в ходе пресс-конференции, сейчас решается вопрос о назначении подозреваемой судебно-медицинской экспертизы. Специалисты проверят версию о наличии у женщины тяжелой послеродовой депрессии, которая могла стать причиной срыва. В отношении подозреваемой заведено дело за убийство двух малолетних лиц.