«Выжил только один ребенок»: после рождения третьего ребенка мать решилась на преступление

В семье недавно родился третий ребенок, который остался жив. Как сообщили следователи в ходе пресс-конференции, сейчас решается вопрос о назначении подозреваемой судебно-медицинской экспертизы. Специалисты проверят версию о наличии у женщины тяжелой послеродовой депрессии, которая могла стать причиной срыва. В отношении подозреваемой заведено дело за убийство двух малолетних лиц.