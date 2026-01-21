Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели 13-летнего мальчика в Воронежской области

Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела, которое связано с резонансным смертельным ДТП, случившимся в июне прошлого года в селе Квашино Воробьевского района Воронежской области. Поводом для вмешательства стало обращение матери погибшего 13-летнего мальчика, которая не согласна с тем, как идет следствие — спустя полгода после трагедии виновника так и не нашли. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 21 января.
Напомним, летом прошлого года водитель легкового автомобиля сбил ребенка, находившегося на обочине, а после этого скрылся. Мальчик скончался от полученных травм до приезда скорой. Несмотря на тяжесть преступления, расследование затянулось, дело было приостановлено.
По требованию главы СКР, руководитель регионального управления Михаил Селюков должен предоставить подробный доклад о причинах приостановки дела и установленных обстоятельствах.