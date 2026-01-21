Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели 13-летнего мальчика в Воронежской области

Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела, которое связано с резонансным смертельным ДТП, случившимся в июне прошлого года в селе Квашино Воробьевского района Воронежской области. Поводом для вмешательства стало обращение матери погибшего 13-летнего мальчика, которая не согласна с тем, как идет следствие — спустя полгода после трагедии виновника так и не нашли. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 21 января.