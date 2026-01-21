Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто

По информации спасателей, авария произошла накануне вечером на автодороге в районе села Рубиновка Джанкойского района. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением.
«Автомобиль съехал с дорожного покрытия и врезался в дерево. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне машины», — сказано в сообщении.
Для оказания помощи выезжали сотрудники Джанкойского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», скорой медицинской помощи и службы ГИБДД, уточнили специалисты.
«Спасатели при помощи специнструмента деблокировали мужчину и передали его медработникам. Также на месте происшествия был проведен комплекс необходимых мероприятий для обеспечения пожарной безопасности», — добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Ленинском районе Крыма на автодороге Бондаренко-Войково в ДТП пострадали молодая женщина и двое детей. Водитель автомобиля Renault Logan 2004 года рождения не справилась с управлением и допустила выезд за пределы дороги, где автомобиль перевернулся.