Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма водитель не справился с управлением, врезался в дерево и остался зажатым в салоне машины. Его высвободили и передали медикам сотрудники «КРЫМ-СПАС». Об этом сообщили в республиканском МЧС.