Число погибших в результате аварии в Арзамасе увеличилось до трех

Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей в Арзамасе увеличилось до трех человек. Еще один пострадавший умер в больнице, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции региона.
Напомним, что «Шкода» и «Шевроле» столкнулись на трассе Нижний Новгород — Саратов утром 20 января. Два человека скончались от травм на месте происшествия. За жизнь еще одного участника аварии боролись врачи. Сегодня стало известно, что 46-летнего мужчину спасти не удалось.
Смертельные травмы получили сотрудники нижегородской корпорации развития. Они ехали на «Шкоде» на одно из арзамасских предприятий.