Число погибших в результате аварии в Арзамасе увеличилось до трех

Напомним, что «Шкода» и «Шевроле» столкнулись на трассе Нижний Новгород — Саратов утром 20 января. Два человека скончались от травм на месте происшествия. За жизнь еще одного участника аварии боролись врачи. Сегодня стало известно, что 46-летнего мужчину спасти не удалось.