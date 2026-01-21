Ричмонд
Число погибших в результате аварии в Арзамасе увеличилось до трех

В больнице скончался еще один сотрудник корпорации развития региона.

Источник: Живем в Нижнем

Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей в Арзамасе увеличилось до трех человек. Еще один пострадавший умер в больнице, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции региона.

Напомним, что «Шкода» и «Шевроле» столкнулись на трассе Нижний Новгород — Саратов утром 20 января. Два человека скончались от травм на месте происшествия. За жизнь еще одного участника аварии боролись врачи. Сегодня стало известно, что 46-летнего мужчину спасти не удалось.

Смертельные травмы получили сотрудники нижегородской корпорации развития. Они ехали на «Шкоде» на одно из арзамасских предприятий.