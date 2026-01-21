Под Пермью столкновение фур привело к гибели человека

Два грузовых автомобиля столкнулись на 1068 километре федеральной автодороги «Кострома Шарья Киров Пермь», сообщает Госавтоинспекция Пермского края.
По предварительным данным следствия, грузовик «МАЗ», следовавший со стороны Нытвы в направлении Перми, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения. На встречной полосе произошло лобовое столкновение с автомобилем «DAF», двигавшимся в противоположном направлении.
В результате аварии пассажир автомобиля «МАЗ» скончался на месте до приезда спасателей.
Специалисты фиксируют обстоятельства ДТП и выясняют все детали и причины случившегося.
Утром 21 января читатель perm.aif.ru заметил, что автомобили всё ещё убирают с места аварии.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, важности выбора безопасной скорости с учетом дорожных и погодных условий, а также постоянной концентрации внимания за рулем.