Под Пермью столкновение фур привело к гибели человека

По предварительным данным следствия, грузовик «МАЗ», следовавший со стороны Нытвы в направлении Перми, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения. На встречной полосе произошло лобовое столкновение с автомобилем «DAF», двигавшимся в противоположном направлении.