Под Пермью столкновение фур привело к гибели человека

Водитель грузовика выехал на встречку.

Источник: Аргументы и факты

Два грузовых автомобиля столкнулись на 1068 километре федеральной автодороги «Кострома Шарья Киров Пермь», сообщает Госавтоинспекция Пермского края.

По предварительным данным следствия, грузовик «МАЗ», следовавший со стороны Нытвы в направлении Перми, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения. На встречной полосе произошло лобовое столкновение с автомобилем «DAF», двигавшимся в противоположном направлении.

В результате аварии пассажир автомобиля «МАЗ» скончался на месте до приезда спасателей.

Специалисты фиксируют обстоятельства ДТП и выясняют все детали и причины случившегося.

Утром 21 января читатель perm.aif.ru заметил, что автомобили всё ещё убирают с места аварии.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, важности выбора безопасной скорости с учетом дорожных и погодных условий, а также постоянной концентрации внимания за рулем.