Стали известны подробности дела об убийстве отцом детей в Усть-Илимске

В Усть-Илимске ночью 3 января 2026 года в одной из городских квартир были обнаружены тела двух детей — шести и восьми лет с признаками насильственной смерти. По версии следствия, расправу над сыновьями устроил их отец.
— После преступления мужчина был доставлен в больницу, где вскоре умер. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что обстановка в семье была крайне неблагополучной: отец регулярно устраивал скандалы и имел репутацию домашнего дебошира, — прокомментировали в следственном комитете.
Как сообщил руководитель регионального СУ СКР Анатолий Ситников на пресс-конференции, в квартире были найдены психоактивные вещества. Ведомство завело уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Председатель СК России поставил расследование на личный контроль.