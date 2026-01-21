Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности дела об убийстве отцом детей в Усть-Илимске

Отец, который убил детей в Усть-Илимске, постоянно устраивал скандалы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске ночью 3 января 2026 года в одной из городских квартир были обнаружены тела двух детей — шести и восьми лет с признаками насильственной смерти. По версии следствия, расправу над сыновьями устроил их отец.

— После преступления мужчина был доставлен в больницу, где вскоре умер. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что обстановка в семье была крайне неблагополучной: отец регулярно устраивал скандалы и имел репутацию домашнего дебошира, — прокомментировали в следственном комитете.

Как сообщил руководитель регионального СУ СКР Анатолий Ситников на пресс-конференции, в квартире были найдены психоактивные вещества. Ведомство завело уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Председатель СК России поставил расследование на личный контроль.