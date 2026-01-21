Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways аварийно сел в Красноярске

Boeing 767−300 прервал полет по техническим причинам и приземлился в Красноярске в 14:46 по местному времени. На борту самолета находились 122 человека — пассажиры и члены экипажа. При получении сигнала все экстренные службы красноярского аэропорта были немедленно приведены в полную готовность.