Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways аварийно сел в Красноярске

Самолет Uzbekistan Airways рейса Ташкент — Владивосток экстренно приземлился в Красноярске. Причиной аварийной посадки Boeing 767 стали технические неполадки. На борту находились 122 человека, посадка прошла успешно.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Лайнер авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс из Ташкента во Владивосток, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

Boeing 767−300 прервал полет по техническим причинам и приземлился в Красноярске в 14:46 по местному времени. На борту самолета находились 122 человека — пассажиры и члены экипажа. При получении сигнала все экстренные службы красноярского аэропорта были немедленно приведены в полную готовность.

Как пишет пресс-служба, посадка прошла в штатном режиме и в соответствии с регламентами безопасности. Никто не пострадал.

В настоящий момент аэропорт Красноярска продолжает работу в обычном режиме.