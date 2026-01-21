Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways аварийно сел в Красноярске

Лайнер авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс из Ташкента во Владивосток, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
Boeing 767−300 прервал полет по техническим причинам и приземлился в Красноярске в 14:46 по местному времени. На борту самолета находились 122 человека — пассажиры и члены экипажа. При получении сигнала все экстренные службы красноярского аэропорта были немедленно приведены в полную готовность.
Как пишет пресс-служба, посадка прошла в штатном режиме и в соответствии с регламентами безопасности. Никто не пострадал.
В настоящий момент аэропорт Красноярска продолжает работу в обычном режиме.