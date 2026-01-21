Ричмонд
В аэропорту Красноярск совершил аварийную посадку самолет из Узбекистана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в 14:46 в аэропорту Красноярск совершил аварийную посадку самолет Boeing 767−300 авиакомпании Uzbekistan Airways. Он выполнял рейс HY707 из Ташкента во Владивосток.

Источник: НИА Красноярск

Пресс-служба аэропорта сообщает, что посадка прошла штатно и произошла по техническим причинам. На борту находилось 122 пассажира. Никто не пострадал.

Аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме.