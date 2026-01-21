Мужчину задержали за кражу 1 млн рублей из куртки посетителя бара в Петербурге

У дома на проспекте Королева задержали безработного 48-летнего жителя Приморского района. Его заподозрили в крупной краже, совершенной в баре на Невском проспекте несколько дней назад. После инцидента в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— По данным следствия, 11 января фигурант находился в питейном заведении в Центральном районе. Там он похитил 1 миллион рублей, находившийся в куртке 43-летнего потерпевшего, оставленной на вешалке, — рассказали в ведомстве.
Теперь подозреваемый проходит по третьей части статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Полицейские выясняют, причастен ли он к аналогичным криминальным эпизодам.
Раннее «КП-Петербург» рассказывала о другом безработном местном жителе, который предстанет перед судом за кражу в баре на Садовой улице. В декабре он одолжил у посетителя игровую приставку и унес ее домой.