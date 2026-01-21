Мужчину задержали за кражу 1 млн рублей из куртки посетителя бара в Петербурге

У дома на проспекте Королева задержали безработного 48-летнего жителя Приморского района. Его заподозрили в крупной краже, совершенной в баре на Невском проспекте несколько дней назад. После инцидента в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.