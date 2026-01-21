Ричмонд
На севере Крыма на пожаре погибла женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. На пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно — из-за курения в постели. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

Возгорание произошло в Джанкое в ночь на среду. Вспыхнула кровля частного дома на площади 56 квадратных метров.

«При разборе конструкций на месте была обнаружена погибшая. Дознавателями МЧС России установлена причина пожара — курение в постели», — сказано в сообщении.

Еще один пожар тушили этой ночью в селе Апрелевка Джанкойского района. Возгорание произошло в частном доме на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили специалисты.

«В сложившихся погодных условиях спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности и не курить в постели, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, не перегружай электросеть», — напомнили в республиканском главке МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ночью загорелся частный дом на площади 30 «квадратов». Жертв нет, причины устанавливаются.