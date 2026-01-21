Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По информации силовиков, 36-летняя женщина с принадлежащего ей счета перевела деньги в качестве пожертвования на закупку ударных беспилотных систем ВСУ для противодействия ВС РФ.

«В отношении подозреваемой было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена в форме оказания финансовой, материально-технической, консультативной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ)», — отметили силовики.

Верховный суд Крыма признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и приговорил к 17 годам лишения свободы. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений, уточнили в УФСБ. Он вступил в силу.

Ранее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ. Как выяснилось, в январе 2024 года она перевела на банковский счет для сбора денежных средств в интересах вооруженных сил Украины 1 тысячу рублей.