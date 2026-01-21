Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ

По информации силовиков, 36-летняя женщина с принадлежащего ей счета перевела деньги в качестве пожертвования на закупку ударных беспилотных систем ВСУ для противодействия ВС РФ.
«В отношении подозреваемой было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена в форме оказания финансовой, материально-технической, консультативной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ)», — отметили силовики.
Верховный суд Крыма признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и приговорил к 17 годам лишения свободы. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений, уточнили в УФСБ. Он вступил в силу.
Ранее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ. Как выяснилось, в январе 2024 года она перевела на банковский счет для сбора денежных средств в интересах вооруженных сил Украины 1 тысячу рублей.