Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ

Ранее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ. Как выяснилось, в январе 2024 года она перевела на банковский счет для сбора денежных средств в интересах вооруженных сил Украины 1 тысячу рублей.