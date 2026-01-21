Руководителей «Цементно-бетонных изделий» задержали в Петербурге после обысков

Компания, основанная в 1999 году, занимается грузоперевозками и добычей песка, поставляя сырье на заводы ЖБИ Петербурга и Ленобласти. По итогам 2024 года ее выручка превысила 3 млрд рублей, убыток составил 51,4 млн рублей.