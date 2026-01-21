Огонь погубил в Башкирии 56 детей: спасатели обнародовали шокирующую информацию

В Башкирии обнародовали статистику гибели людей на пожарах за последние пять лет. Данные Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям показывают, что основными причинами трагедий по-прежнему остаются беспечность при курении и употребление алкоголя.
Согласно информации ведомства, в 2025 году на курение пришлось 42% всех смертей при пожарах, а на состояние опьянения — 35%. Общая картина за пятилетний отрезок также вызывает тревогу. За это время в республике зарегистрировано 49 900 пожаров, в которых погибло 1156 человек, включая 56 детей.
Самыми уязвимыми категориями оказались пенсионеры и люди без постоянной работы. На долю пенсионеров приходится 42,4% всех погибших, на безработных — 22,5%. Каждый третий погибший (около 33%) находился в момент ЧП в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Спасатели дали основные рекомендации для предотвращения пожаров в быту:
— не курить внутри жилых помещений;
— не курить, находясь в состоянии алкогольного опьянения;
— установить в доме или квартире автономные дымовые пожарные извещатели.
— Чтобы защитить себя и близких, соблюдайте правила пожарной безопасности! — призвали в Госкомитете по ЧС.
