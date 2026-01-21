Огонь погубил в Башкирии 56 детей: спасатели обнародовали шокирующую информацию

Согласно информации ведомства, в 2025 году на курение пришлось 42% всех смертей при пожарах, а на состояние опьянения — 35%. Общая картина за пятилетний отрезок также вызывает тревогу. За это время в республике зарегистрировано 49 900 пожаров, в которых погибло 1156 человек, включая 56 детей.