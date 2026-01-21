В Пермском крае суд вынес приговор паре, истязавшей приёмных детей

Как установило следствие, пара официально опекала брата 2013 года рождения и его сестру 2009 года рождения. Девять месяцев опекуны систематически издевались над детьми: оскорбляли их и били. Их заставляли выполнять тяжёлую работу по дому и ухаживать за тяжелобольной бабушкой, полностью игнорируя их интересы. Пинки и подзатыльники они получали за малейшие проступки: за плохие оценки, съеденную без спроса конфету или невыполненное домашнее задание.