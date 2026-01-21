В Пермском крае суд вынес приговор паре, истязавшей приёмных детей

В Пермском крае суд вынес приговор супругам из Оханска, которые были признаны виновными в истязании детей и халатном отношении к родительским обязанностям, сообщает ГУФССП России по Пермскому краю.
Как установило следствие, пара официально опекала брата 2013 года рождения и его сестру 2009 года рождения. Девять месяцев опекуны систематически издевались над детьми: оскорбляли их и били. Их заставляли выполнять тяжёлую работу по дому и ухаживать за тяжелобольной бабушкой, полностью игнорируя их интересы. Пинки и подзатыльники они получали за малейшие проступки: за плохие оценки, съеденную без спроса конфету или невыполненное домашнее задание.
Не выдержав жестокости, брат с сестрой сами обратились в полицию.
По мнению специалистов, такое «воспитание» нанесло детям серьезный вред, вызвав у них сильный стресс и резко ухудшив их жизнь. Младший ребёнок настолько привык к плохому обращению, что долгое время считал его нормой.
Суд в 2025 году признал пару виновными по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В качестве наказания суд назначил им условные сроки и обязал выплатить детям компенсации за моральный вред. Женщина должна выплатить 60 тысяч рублей девочке и 30 тысяч рублей мальчику. Мужчина обязан выплатить 50 тысяч рублей мальчику. Взысканием займутся судебные приставы.