СМИ: в администрации Сергиева Посада проходят обыски

В администрации подмосковного Сергиева Посада проходят следственные действия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РЕН ТВ и телеграм-канал SHOT.
SHOT пишет, что интерес силовиков вызвал первый заместитель главы городского округа Сергей Тостановский. Оперативные мероприятия начались дома у Тостановского, после чего переместились в его рабочий кабинет. По информации источников канала, чиновника подозревают в коррупции и получении взятки в крупном размере.
Сергей Тостановский курирует в округе вопросы экономики, промышленности, сельского хозяйства и науки, а также отвечает за финансовую и бюджетную политику.
Отмечается, что в 2013 году против него уже возбуждали уголовное дело. Тогда следствие посчитало, что из-за действий Тостановского пострадал исторический облик охранной зоны Радонежа.