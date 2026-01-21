СМИ: в администрации Сергиева Посада проходят обыски

SHOT пишет, что интерес силовиков вызвал первый заместитель главы городского округа Сергей Тостановский. Оперативные мероприятия начались дома у Тостановского, после чего переместились в его рабочий кабинет. По информации источников канала, чиновника подозревают в коррупции и получении взятки в крупном размере.