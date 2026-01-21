Ричмонд
СМИ: в администрации Сергиева Посада проходят обыски

Силовики провели обыски в администрации Сергиева Посада и дома у первого замглавы округа Сергея Тостановского. По данным источников, чиновника подозревают в коррупции. Ранее он уже был фигурантом дела о порче исторического ландшафта Радонежа.

Источник: РИА "Новости"

В администрации подмосковного Сергиева Посада проходят следственные действия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РЕН ТВ и телеграм-канал SHOT.

SHOT пишет, что интерес силовиков вызвал первый заместитель главы городского округа Сергей Тостановский. Оперативные мероприятия начались дома у Тостановского, после чего переместились в его рабочий кабинет. По информации источников канала, чиновника подозревают в коррупции и получении взятки в крупном размере.

Сергей Тостановский курирует в округе вопросы экономики, промышленности, сельского хозяйства и науки, а также отвечает за финансовую и бюджетную политику.

Отмечается, что в 2013 году против него уже возбуждали уголовное дело. Тогда следствие посчитало, что из-за действий Тостановского пострадал исторический облик охранной зоны Радонежа.