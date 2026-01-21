В Ростове осудили бизнесменов, поставивших заводу некачественные материалы за 14 млн

В отношении предпринимателей возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В суде Таганрога их вину признали. Женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью в сфере государственных и муниципальных контрактов сроком на 3 года.