В Ростове осудили бизнесменов, поставивших заводу некачественные материалы за 14 млн

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по делу об афере с оборонзаказом, которое изначально рассматривалось в Таганроге.
Оперативники регионального ФСБ выяснили, что одно из крупных предприятий города заключило договор на поставку пиломатериалов с коммерческой фирмой. Руководитель компании привлекла к этому индивидуального предпринимателя. Завод в итоге получил груз, стоимость которого составила 14 млн рублей.
Однако пиломатериалы оказались сомнительного качества.
— По заключению экспертов, они не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов, в том числе ГОСТ, и не могли быть использованы для оснастки авиадеталей. Это могло привести к срыву сроков исполнения государственного оборонного заказа, — рассказали в областном управлении ФСБ.
В отношении предпринимателей возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В суде Таганрога их вину признали. Женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью в сфере государственных и муниципальных контрактов сроком на 3 года.
Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запретили три года заниматься госконтрактами. Обвиняемые пытались обжаловать приговор. Но апелляционная инстанция оставила его без изменений.
