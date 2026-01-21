Глава СК Бастрыкин поручил проверить депортацию пермяка в Казахстан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с выдворением в Казахстан жителя Перми, об этом сообщает Информационный центр СК России.
Как сообщается в одной из социальных сетей, мужчина, этнический русский, с 2017 года не мог оформить документы из-за кражи паспорта и, несмотря на наличие родственников в регионе и официальную работу, был депортирован по решению суда.
Поручение о процессуальной проверке дано руководителю следственного управления СК по Пермскому краю Денису Головкину. От него потребуют доклад о промежуточных результатах и итоговом решении. Контроль за исполнением поручения и ходом проверки установлен центральным аппаратом Следственного комитета.