Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК Бастрыкин поручил проверить депортацию пермяка в Казахстан

СК проведёт проверку.

Источник: Соцсети

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с выдворением в Казахстан жителя Перми, об этом сообщает Информационный центр СК России.

Как сообщается в одной из социальных сетей, мужчина, этнический русский, с 2017 года не мог оформить документы из-за кражи паспорта и, несмотря на наличие родственников в регионе и официальную работу, был депортирован по решению суда.

Поручение о процессуальной проверке дано руководителю следственного управления СК по Пермскому краю Денису Головкину. От него потребуют доклад о промежуточных результатах и итоговом решении. Контроль за исполнением поручения и ходом проверки установлен центральным аппаратом Следственного комитета.