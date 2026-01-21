«Предварительно установлено, что в административном здании по адресу: Новосибирск, улица Наумова, 26 произошло обрушение кровли. Обстоятельства устанавливаются, уточняется информация о пострадавших. На место происшествия выехал прокурор Первомайского района, экстренные службы. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части здания», — говорится в сообщении.
В Новосибирске произошло обрушение кровли административного здания
НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. Обрушение кровли произошло в двухэтажном административном здании в Первомайском районе Новосибирска, уточняется информация о пострадавших, сообщает прокуратура Новосибирской области.