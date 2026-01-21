В Новосибирске произошло обрушение кровли административного здания

«Предварительно установлено, что в административном здании по адресу: Новосибирск, улица Наумова, 26 произошло обрушение кровли. Обстоятельства устанавливаются, уточняется информация о пострадавших. На место происшествия выехал прокурор Первомайского района, экстренные службы. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части здания», — говорится в сообщении.