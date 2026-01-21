Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске произошло обрушение кровли административного здания

НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. Обрушение кровли произошло в двухэтажном административном здании в Первомайском районе Новосибирска, уточняется информация о пострадавших, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Источник: прокуратура Новосибирской области

«Предварительно установлено, что в административном здании по адресу: Новосибирск, улица Наумова, 26 произошло обрушение кровли. Обстоятельства устанавливаются, уточняется информация о пострадавших. На место происшествия выехал прокурор Первомайского района, экстренные службы. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части здания», — говорится в сообщении.