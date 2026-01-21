Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимец зарезал сожителя падчерицы: перед этим она пожаловалась ему на избиения

Уфимец жестоко убил сожителя своей падчерицы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно версии следствия, в минувшем октябре к обвиняемому обратилась его падчерица с жалобой на своего сожителя, который систематически ее избивал. Взяв кухонный нож, мужчина направился к их дому и ударил обидчика в область сердца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Уфимец признал вину. Материалы возбужденного против него уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.