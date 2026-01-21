Уфимец зарезал сожителя падчерицы: перед этим она пожаловалась ему на избиения

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, в минувшем октябре к обвиняемому обратилась его падчерица с жалобой на своего сожителя, который систематически ее избивал. Взяв кухонный нож, мужчина направился к их дому и ударил обидчика в область сердца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Уфимец признал вину. Материалы возбужденного против него уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Уфы.
