Женщина угнала снегоуборочную машину в Москве

На севере Москвы сотрудники полиции задержали 39-летнюю женщину по подозрению в краже снегоуборочной техники. Инцидент произошел на Тимирязевской улице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Выяснилось, что убиравший снег рабочий ненадолго отошел в подсобное помещение, предварительно заглушив двигатель. Несмотря на взятые с собой ключи, технику на месте он уже не обнаружил. Стоимость пропавшей машины составила около 140 тысяч рублей.
Подозреваемую удалось задержать в кратчайшие сроки недалеко от места преступления. Ей оказалась ранее судимая москвичка. Похищенный спецтранспорт у женщины изъяли и уже вернули законному владельцу.
В отношении фигурантки завели уголовное дело по статье «Кража».