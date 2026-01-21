Ричмонд
Женщина угнала снегоуборочную машину в Москве

Полиция Москвы задержала женщину за кражу снегоуборочной машины на Тимирязевской улице. Ранее судимая москвичка угнала технику стоимостью 140 тысяч рублей, пока рабочий отлучился.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На севере Москвы сотрудники полиции задержали 39-летнюю женщину по подозрению в краже снегоуборочной техники. Инцидент произошел на Тимирязевской улице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Выяснилось, что убиравший снег рабочий ненадолго отошел в подсобное помещение, предварительно заглушив двигатель. Несмотря на взятые с собой ключи, технику на месте он уже не обнаружил. Стоимость пропавшей машины составила около 140 тысяч рублей.

Подозреваемую удалось задержать в кратчайшие сроки недалеко от места преступления. Ей оказалась ранее судимая москвичка. Похищенный спецтранспорт у женщины изъяли и уже вернули законному владельцу.

В отношении фигурантки завели уголовное дело по статье «Кража».