Женщина угнала снегоуборочную машину в Москве

Выяснилось, что убиравший снег рабочий ненадолго отошел в подсобное помещение, предварительно заглушив двигатель. Несмотря на взятые с собой ключи, технику на месте он уже не обнаружил. Стоимость пропавшей машины составила около 140 тысяч рублей.