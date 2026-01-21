Ричмонд
В Кишиневе в троллейбусе скончался пассажир: Ему внезапно стало плохо, и он умер до приезда скорой

Предположительно, у него остановилось сердце.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе утром, 21 января, мужчина примерно 40 лет внезапно почувствовал себя плохо в троллейбусе маршрута № 2 и скончался до приезда скорой помощи.

Тело отправлено на экспертизу в Центр судебной медицины, пишет pulsmedia.md.