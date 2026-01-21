Ричмонд
Крыша ТЦ обрушилась в Новосибирске, есть пострадавшие

Два человека пострадали и еще один может оставаться под завалами после обрушения крыши в торговом центре Новосибирска. ЧП произошло в двухэтажном здании на улице Наумова. На месте работают спасатели.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение кровли двухэтажного торгового центра на улице Наумова. По подтвержденной информации, пострадали два человека. Еще один мужчина может находиться под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы и мэрию города.

Обрушение произошло в торговом центре на улице Наумова, 26. Сейчас на месте работают спасатели и разбирают рухнувшие конструкции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, на данный момент известно о двух пострадавших. Им уже оказывается необходимая медицинская помощь. По данным источников ТАСС в оперативных службах, в одном из магазинов внутри здания может быть заблокирован мужчина.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту происшествия. Сотрудники ведомства уже работают на месте ЧП и координируют действия экстренных служб. Прокуроры оценят состояние здания и выяснят, соблюдались ли нормы безопасности и в том числе требования по очистке крыши от снега.