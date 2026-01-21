Крыша ТЦ обрушилась в Новосибирске, есть пострадавшие

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение кровли двухэтажного торгового центра на улице Наумова. По подтвержденной информации, пострадали два человека. Еще один мужчина может находиться под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы и мэрию города.