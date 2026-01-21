В Башкирии пропала нуждающаяся в медпомощи 26-летняя девушка

В Гафурийском районе Башкирии пропала 26-летняя Мария Чашникова. Об этом сообщает БашРегионСпас.
По информации волонтеров, жительница села Курорта исчезла еще в прошлом году, 20 октября. С тех пор о девушке, нуждающейся в медицинской помощи, ничего неизвестно. В день пропажи на ней были черные штаны с зелено-оранжевыми ставками, черная футболка с принтом и розовые сланцы.
Приметы: рост 169 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза серо-голубые.
Если вам известна судьба Марии, просьба звонить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.
